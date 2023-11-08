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В Госпогранслужбе пояснили, какие правила выезда детей за границу и нужно ли разрешение от родителей

13:08, 8 ноября 2023
Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, каким образом Дия будет иметь отношение к оформлению временного разрешения на выезд ребенка за границу.
В Госпогранслужбе пояснили, какие правила выезда детей за границу и нужно ли разрешение от родителей
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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил особенности выезда детей за границу во время действия военного положения.

Он отметил, что во время действия военного положения дети могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей или других членов семьи без нотариально заверенного согласия другого родителя.

"На время действия военного положения известно, что та норма, которая позволяла пересечение границы ребенком с одним родителем без нотариально заверенного согласия другого родителя продолжает действовать", - пояснил Демченко.

Он отметил, что оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу через "Дию" только облегчит ситуацию в будущем.

"Сейчас в рамках этого направления будут наработаны еще технические возможности, чтобы пограничники могли онлайн проверять действительность таких согласий, которые будут в приложении "Дия", - сказал Демченко.

Также он добавил, что сегодня родители могут воспользоваться тем условием, которое действует на время военного положения - просто следовать ребенку за границу с одним из родителей, или в сопровождении близких родных - совершеннолетних брата или сестры, бабушки и т.д.

"Или если хотят, они могут применить для пересечения границы нотариально заверенное согласие. Это исключительно желание родителей. На время действия военного положения мы не будем требовать (нотариальную справку - ред.)", - пояснил Демченко.

Ранее мы писали, как дети смогут получать разрешение на выезд за границу от родителей через Дию. 

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