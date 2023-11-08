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У Держприкордонслужбі пояснили, які правила виїзду дітей з кордон та чи потрібен дозвіл від батьків

13:08, 8 листопада 2023
Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, яким чином Дія матиме відношення до оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон.
У Держприкордонслужбі пояснили, які правила виїзду дітей з кордон та чи потрібен дозвіл від батьків
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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив особливості виїзду дітей за кордон під час дії воєнного стану.

Він зазначив, що під час дії воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків або інших членів родини без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків.

"На час дії воєнного стану звісно, що та норма, яка уможливлювала перетин кордону дитиною з одним з батьків без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків продовжує діяти", - пояснив Демченко.

Він зазначив, що оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через "Дію"  тільки полегшить ситуацію у майбутньому. 

"Зараз в рамках цього напрямку будуть напрацьовані ще технічні можливості, щоб прикордонники мали можливість онлайн перевіряти дійсність таких згод, які будуть в застосунку "Дія", - сказав Демченко.

Також він додав, що сьогодні батьки можуть скористатися і тією умовою, яка діє на час воєнного стану - просто слідувати дитині за кордон з одним із батьків, або у супроводі близьких рідних - повнолітніх брата чи сестри, бабусі тощо.

"Або ж якщо хочуть, вони можуть застосувати для перетину кордону нотаріально засвідчену згоду. Це виключно бажання батьків. На час дії воєнного стану ми не вимагатимемо (нотаріальну довідку - ред.)", - пояснив Демченко.

Раніше ми писали, як діти зможуть отримувати дозвіл на виїзд за кордон від батьків через Дію.

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