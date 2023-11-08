У Держприкордонслужбі пояснили, які правила виїзду дітей з кордон та чи потрібен дозвіл від батьків

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, яким чином Дія матиме відношення до оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив особливості виїзду дітей за кордон під час дії воєнного стану.

Він зазначив, що під час дії воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків або інших членів родини без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків.

"На час дії воєнного стану звісно, що та норма, яка уможливлювала перетин кордону дитиною з одним з батьків без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків продовжує діяти", - пояснив Демченко.

Він зазначив, що оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через "Дію" тільки полегшить ситуацію у майбутньому.

"Зараз в рамках цього напрямку будуть напрацьовані ще технічні можливості, щоб прикордонники мали можливість онлайн перевіряти дійсність таких згод, які будуть в застосунку "Дія", - сказав Демченко.

Також він додав, що сьогодні батьки можуть скористатися і тією умовою, яка діє на час воєнного стану - просто слідувати дитині за кордон з одним із батьків, або у супроводі близьких рідних - повнолітніх брата чи сестри, бабусі тощо.

"Або ж якщо хочуть, вони можуть застосувати для перетину кордону нотаріально засвідчену згоду. Це виключно бажання батьків. На час дії воєнного стану ми не вимагатимемо (нотаріальну довідку - ред.)", - пояснив Демченко.

Раніше ми писали, як діти зможуть отримувати дозвіл на виїзд за кордон від батьків через Дію.

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