Верховна Рада готується прийняти Закон про Держбюджет на 2024 рік із збільшенням видатків на Вищу раду правосуддя та ВККС.

Джерело фото: hcj.gov.ua

Верховна Рада незабаром має ухвалити проект Державного бюджету на 2024 рік №10000. Як раніше писала «Судово-юридична газета», після доопрацювання Мінфін додав фінансування Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Вищій раді правосуддя.

Видатки Вищої ради правосуддя у 2024 році буде збільшено на 51% порівняно з 2023 роком, що забезпечить потреби ВРП. Так, цього року на роботу ВРП було передбачено 232,53 млн. грн. У 2024 році ця сума становитиме 352,463 млн грн.

Також будуть збільшені видатки на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

А саме, при підготовці до другого читання порівняно з першим читанням проекту Держбюджету Мінфін вирішив збільшити видатки споживання для ВККС на 52,428 млн грн (з них оплата праці – на 42,82 млн грн). І збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя на 9,727 млн грн.

Відповідно ухвалено рішення зменшити видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 62,156 млн грн.

Нагадаємо, що спочатку Мінфін передбачив граничний обсяг видатків на 2024 рік для Вищої ради правосуддя у сумі 228,89 млн грн. Але такий обсяг видатків не влаштував Вищу раду правосуддя. Зокрема, ВРП зазначило у листі до Уряду, що треба збільшити видатки на 74,23 млн грн, зокрема видатки на надбавку за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя у сумі 15,26 млн грн, на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату у сумі 18,83 млн грн, надбавку за високі досягнення у праці працівників, які виконують функції з обслуговування 484,3 тис. грн, виплату премії – 25,1 млн грн, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 14,54 млн грн, а також компенсувати 481,5 тис. грн дефіциту видатків на оплату відряджень членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату по Україні та за кордон.

Загалом у бюджетному запиті на 2024 рік Вища рада правосуддя подавала пропозиції щодо загального обсягу її видатків у сумі 341,24 млн грн. Врешті у проекті Бюджету-2024 до першого читання передбачили навіть більше – загальний обсяг видатків у 342,73 млн грн. Однак ВРП зауважило, що не враховано її пропозиції щодо збільшення поточних видатків у сумі 23,77 млн грн.

Також у ВРП зауважили про брак площі для якісної роботи. Так, зараз Рада правосуддя розміщується в адміністративній будівлі загальною площею 4895,5 кв м, і у неї існує потреба у додатковій площі 2173,1 кв м, оскільки Рахункова палата в 2019 році звернула увагу на порушення санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами. За словами ВРП, це негативно впливає на умови виконання Вищою радою правосуддя всіх покладених на неї функцій якісно і вчасно.

Для Служби дисциплінарних інспекторів ВРП планується орендувати окреме приміщення.

Що стосується ВККС, то, судячи з листа її голови, збільшення видатків необхідне за програмою заробітна плата – на 42,825 млн грн, нарахування на оплату праці – 9,6 млн грн, оплату послуг – 15 млн грн, придбання обладнання – 7,17 млн грн, капітальний ремонт – 557 тис. грн.

15 млн грн потрібні для удосконалення автоматизації робочих процесів Комісії.

«Поточний стан засобів інформатизації з урахуванням динаміки збоїв обладнання з аналогічним терміном експлуатації має високу загрозу відмов у їх роботі, що з огляду на відсутність обладнання, яке забезпечує резервування необхідного рівня надійності, призведе до неможливості отримання доступу до державних і локальних інформаційних ресурсів та інформаційних систем, а також до часткової або повної неможливості виконання Комісією своїх функцій», - зазначено у листі.

Вартість необхідного обладнання становить 7,171 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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