Верховная Рада готовится принять Закон о Госбюджете на 2024 год с увеличением расходов на Высший совет правосудия и ВККС

Источник фото: hcj.gov.ua

Верховная Рада собирается принять проект Государственного бюджета на 2024 год №10000. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после доработки Минфин добавил финансирование Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшему совету правосудия.

Расходы Высшего совета правосудия в 2024 году будут увеличены на 51% по сравнению с 2023 годом, что обеспечит потребности ВСП. Так, в текущем году на работу ВСП было предусмотрено 232,53 млн грн. В 2024 году эта сумма составит 352,463 млн грн.

Также будут увеличены расходы на Высшую квалификационную комиссию судей.

А именно, при подготовке ко второму чтению по сравнению с первым чтением проекта Госбюджета Минфин решил увеличить расходы потребления для ВККС на 52,428 млн грн (из них оплата труда – на 42,82 млн грн). И увеличить расходы потребления Высшего совета правосудия на 9,727 млн грн.

Соответственно, принято решение уменьшить расходы развития по бюджетной программе «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия» на 62,156 млн грн.

Напомним, что первоначально Минфин предусмотрел предельный объем расходов на 2024 год для Высшего совета правосудия в сумме 228,89 млн. грн. Но такой объем расходов не устроил Высший совет правосудия. В частности, ВСП отметило в письме Правительству, что нужно увеличить расходы на 74,23 млн грн, в частности расходы на надбавку за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия в сумме 15,26 млн грн, на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата в сумме 18,83 млн грн, надбавку за высокие достижения в труде работников, выполняющих функции по обслуживанию 484,3 тыс. грн, выплату премии – 25,1 млн грн, выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов – 14 ,54 млн грн, а также компенсировать 481,5 тыс. грн дефицита расходов на оплату командировок членов Высшего совета правосудия и работников секретариата по Украине и за границу.

В бюджетном запросе на 2024 год Высший совет правосудия подавал предложения по общему объему его расходов в сумме 341,24 млн грн. Наконец, в проекте Бюджета-2024 к первому чтению предусмотрели даже больше – общий объем расходов в 342,73 млн грн. Однако ВСП отметило, что не учтены его предложения по увеличению текущих расходов в сумме 23,77 млн грн.

Также в ВСП отметили недостаток площади для качественной работы. Так, сейчас Совет правосудия размещается в административном здании общей площадью 4895,5 кв м, и у него существует потребность в дополнительной площади 2173,1 кв м, поскольку Счетная палата в 2019 году обратила внимание на нарушение санитарных правил и норм работы с визуальными дисплейными терминалами. По словам ВСП, это негативно влияет на условия выполнения Высшим советом правосудия всех возложенных на него функций качественно и своевременно.

Для Службы дисциплинарных инспекторов ВСП планируется арендовать отдельное помещение.

Что касается ВККС, то, судя по письму ее председателя, увеличение расходов необходимо по программе заработная плата – на 42,825 млн грн, начисление на оплату труда – 9,6 млн грн, оплату услуг – 15 млн грн, приобретение оборудования – 7,17 млн грн, капитальный ремонт – 557 тыс. грн.

15 млн. грн. нужны для усовершенствования автоматизации рабочих процессов Комиссии.

«Текущее состояние средств информатизации с учетом динамики сбоев оборудования с аналогичным сроком эксплуатации имеет высокую угрозу отказов в их работе, что, учитывая отсутствие оборудования, обеспечивающего резервирование необходимого уровня надежности, приведет к невозможности получения доступа к государственным и локальным информационным ресурсам и информационным системам. , а также частичную или полную невозможность выполнения Комиссией своих функций», - говорится в письме.

Стоимость необходимого оборудования составляет 7,171 млн грн.

Автор: Наталья Мамченко

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