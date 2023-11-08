ВАКС розгляне справу щодо конфіскації квартири вінницького військкома

САП передало до суду черговий позов про визнання необґрунтованими активи вінницького військкома на суму понад 1,2 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд розгляне заяву щодо визнання необґрунтованими активи на суму понад 1,2 мільйона гривень керівника Вінницького Міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (МТЦК) та стягнення їх у дохід держави. Як повідомляє САП, позов був подано 8 листопада 2023 року.

За матеріалами ДБР та доказів, самостійно отриманими прокурором САП, близький родич керівника ОМТЦК за його дорученням отримав нерухомість у формі новозбудованої квартири на передмісті Вінниці.

У зв'язку з виявленими обставинами, прокурор САП подав позов до суду з метою стягнення цього активу в дохід держави. Ринкова вартість цього майна перевищує 1,2 мільйона гривень.

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