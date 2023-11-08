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  1. Суд інфо

Електронний суд: що є у квитанції про доставку документів користувачу

20:26, 8 листопада 2023
Квитанція про доставку документів містить низку елементів.
Електронний суд: що є у квитанції про доставку документів користувачу
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» оприлюднили роз’яснення щодо складової квитанції про доставку документів користувачу.

Квитанція про доставку документів містить наступні елементи:  

  1. Порядковий номер згенерований автоматично системою Електронний кабінет.
  2. Дату та час доставки – зазначається час коли відправник (пункт 4) надіслав документи та вони стали доступні отримувачу (пункт 3) в кабінеті Електронний суд в розділі «Документи сторін».
  3. Кому доставлено – вказано тип суб'єкта правових відносин його РНОКПП/ЄДРПОУ та П.І.Б. чи назву отримувача.
  4. Від кого доставлено – вказано тип суб'єкта правових відносин РНОКПП та П.І.Б. відправника.
  5. Перелік (опис) документів, що надіслані – розміщено повний перелік документів приєднаних до заяви з вказанням назви файлів та їх ідентифікатора в системі і відповідними файлами підпису відправника (пункт 4). Для документів формату pdf додатково вказано кількість сторінок у файлі.

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