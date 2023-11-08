Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС

Згідно зі звітом Європейської комісії, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, передає «Суспільне».

Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України у виконанні семи рекомендацій на шляху до членства в ЄС. Тепер розпочнуться переговори про вступ України в Євросоюз.

Згідно зі звітом, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.

«Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин», - заявила Урсула.

Також Єврокомісія рекомендувала раді ЄС надати Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

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