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Верховна Рада спростила процедуру отримання статусу учасника бойових дій

11:00, 8 листопада 2023
Депутати ухвалили в цілому законопроєкт №9141 щодо спрощення процедури оформлення ветеранського статусу.
Верховна Рада спростила процедуру отримання статусу учасника бойових дій
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У середу, 8 листопада, Верховна Рада спростила процедуру отримання УБД. Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Так, 278 депутатів підтримали в цілому зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана #9141.

Вони регламентують питання присвоєння статусів: учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці.

Компетентні органи мають змогу самостійно звернутись до відповідальних органів або осіб за необхідними документами, що є підставою для надання статусу, якщо такі документи не було подано на розгляд комісії особою, щодо якої приймається рішення.

Відповідальний орган або особа, які володіють необхідними документами, зобов'язані надати відповідь на запит не пізніше, ніж через тридцять днів від дати його надходження.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі військовослужбовці мають низку перешкод для оформлення такого статусу, зокрема через витребування компетентними органами переліку документів, частина з яких навіть може не вимагатися законодавством.

Крім цього часом захисникам доводиться збирати необхідні документи по другому колу, а іноді і по третьому колу у зв’язку, зокрема з переходом до іншого підрозділу, а процедура оформлення статусу учасника бойових дій може розтягнутися на місяці, а іноді на рік-два.

У зв’язку з цим пропонується перекласти бюрократичний тягар пов’язаний з отриманням статусу на чиновників.

«Здебільшого захисники, які звернулися до відповідних комісій для оформлення статусу ветерана, продовжують проходити військову службу, вони часто не мають змоги з’являтися до компетентних органів на вимогу принести документи, яких бракує для оформлення статусу», - зазначається у записці.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 6, 7 та 10-1 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що регламентують питання присвоєння статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці

Передбачається, що під час прийняття рішення про надання статусу таким особам відповідальні за присвоєння статусу органи (комісії, міжвідомчі комісії, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) за заявою особи або її представника витребовували у відповідальних органів або осіб необхідні документи, що є підставою для надання статусу, якщо такі документи не були подані на розгляд особою, щодо якої приймається рішення.

При цьому в законопроекті уточнюється, що відповідальний орган або особа, які володіють необхідними документами, зобов’язані надати відповідь на запит не пізніше, ніж через тридцять днів від дати його надходження. Тобто в разі ухвалення законопроєкту, захисники мають подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій, а обов’язок збирати необхідні папірці буде покладено на відповідних чиновників. Ймовірно за аналогією з іншими законодавчими ініціативами заяву можна буде подати через Дію.

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