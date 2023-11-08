Протаранил авто полиции во время побега на угнанной машине: задержали водителя, видео

Легковушка, на которой двигался нарушитель, он похитил в Кашперовке.

В Киевской области правоохранители задержали водителя автомобиля, который протаранил служебное транспортное средство полицейских во время побега на похищенной легковушке. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что 8 ноября мужчина не рассчитался за горючее на АЗС в поселке Володарка, после чего на его розыск ориентировали экипажи полиции.

Транспортное средство водителя правоохранители обнаружили недалеко от поворота на село Пилипча и начали его преследование.

«В городе Белая Церковь к погоне присоединились также патрульные полицейские.

Уже на проспекте Независимости, нарушитель, убегая, совершил столкновение со служебным авто и в дальнейшем был остановлен и задержан патрульными», - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что легковушку, на которой двигался нарушитель, он похитил в Кашперовке. В ходе документирования злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи начали досудебное расследование по фактам незаконного завладения транспортным средством, мошенничества и сопротивления представителям власти (ч.1 ст.289, ч.1 ст.190, ч.2 ст.342 УК).

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