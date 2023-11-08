Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке

Заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

В среду, 8 ноября, Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление на отставку. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер парламента сообщил, что ее рассмотрят в ближайшее время.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке.

Заявление будет рассмотрено в ближайшее время», - написал Стефанчук и добавил фото заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.