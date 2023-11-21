Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 21 листопада, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Гармаш Тамару Іванівну – з посади судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Колдіну Олександру Олегівну – з посади судді Голосіївського районного суду міста Києва.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Андрієнко Ганни Вячеславівни про звільнення з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави у відставку.

Нагадаємо, з початку 2023 року ВРП звільнила 288 суддів.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада.

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