Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

  1. В Украине

Внесены изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных в ЕРНН

13:50, 21 ноября 2023
Изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных в ЕРНН вступят в силу уже в декабре.
Внесены изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных в ЕРНН
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщило, что с 9 декабря 2023 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 07.11.2023 № 1154, которым внесены изменения в порядки, утвержденные постановлением правительства от 11 декабря 2019 года. Об это говорится в пресс-службе ведомства.

Змінено:

одну з ознак безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (збільшено суму сплати ПДВ з 1 млн гривень до 10 млн гривень). При цьому ознаку безумовної реєстрації в попередній редакції перенесено до показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість (далі – позитивна історія);

пункт 2 позитивної історії: показник буде спрацьовувати, якщо у платника протягом останніх 6 послідовних місяців 75 % податкового кредиту від усього обсягу придбання сформовано не більше, ніж по чотирьох УКТЗЕД та 75 % податкових зобов’язань від усього обсягу постачання – по одному УКТЗЕД. При цьому «загальне навантаження» (показник D) має бути більше 5 %;

пункт 5 позитивної історії: розрахунок показника щодо сплати ЄСВ із заробітної плати працівників змінено на сплату ПДФО. Показник буде спрацьовувати, якщо середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців більша суми ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати та середньомісячна чисельність у такому періоді не менше 5 осіб.

Додано нові показники позитивної історії:

пункт 8 – спрацьовує, якщо одночасно виконуються умови:

по усіх зупинених ПН/РК подані Пояснення;

по усіх Поясненнях, по яких настав граничний строк розгляду, прийняті позитивні рішення на користь платника;

у поточних ПН/РК зазначені УКТЗЕД, щодо яких були прийняті позитивні рішення;

відсутнє значне збільшення місячного обсягу ПДВ порівняно з попереднім роком по УКТЗЕД, по якому були прийняті позитивні рішення (у поточному періоді сума ПДВ у зареєстрованих ПН/РК не перевищує у 1,4 раза найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік);

щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;

пункт 9 – спрацьовує, якщо за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:

відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів;

своєчасно подана звітність;

своєчасно зареєстровані ПН/РК;

середньомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тис. грн;

у поточному місяці «навантаження» (показник D) більше 5 % та відсутнє значне збільшення місячного обсягу ПДВ порівняно з попереднім роком (не більше ніж у 1,4 раза).

Ранее сообщалось, что был обновлен Порядок принятия решений о регистрации и отказе в регистрации налоговых накладных в ЕРНН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду