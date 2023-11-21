ВСП почти через год после ликвидации ОАСК прекратил командировку в него судьи Донецкого ОАС

Прошел почти год с момента ликвидации Окружного административного суда Киева, и Высший совет правосудия решил прекратить командировку судьи в этот суд.

Источник фото: ВСП

На своем заседании 21 ноября Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей о досрочном окончании командировки судьи Донецкого окружного административного суда Татьяны Шуваловой в Окружной административный суд города Киева.

Как отметил докладчик, Окружной админсуд был ликвидирован 15 декабря 2022 года. Итак, уже почти год суд не осуществляет правосудие.

Члены ВСП решили прекратить командировку судьи в ОАСК и поручить ГСА осуществить соответствующее перераспределение расходов между судами.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европейская Комиссия в своем Отчете относительно выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС, которое она опубликовала 8 ноября, заключила, что «доступ граждан к правосудию в спорах с участием центральных органов власти после ликвидации Окружного административного суда Киева «ухудшился».

«После ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается, поскольку новый суд еще не создан, а суд, на который возложены временные полномочия, переполнен» - отмечает Еврокомиссия.

Соответственно, 10 ноября 2023 г., как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде появился законопроект №10244, инициаторами которого выступила группа народных депутатов фракции «Слуга народа» во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денисом Масловым. Им предлагают дела ликвидированного Окружного админсуда Киева разбрасывать по другим окружным административным судам.

Автор: Наталья Мамченко

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