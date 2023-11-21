В Киевской области обнаружили случай заболевания вирусным гепатитом А: что известно

Заболела сотрудница Киевского областного спортивного колледжа.

В Броварах Киевской области зарегистрировали случай заболевания вирусным гепатитом А. Об этом заявила директор Броварского районного филиала ГУ «Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Елены Левченко, передает «Трибуна – Бровары».

Отмечается, что заболела сотрудница Киевского областного спортивного колледжа (Броварское высшее училище физкультуры).

Она могла заразиться гепатитом А контактно-бытовым путем, поскольку возможность заражения через продукты питания и воду исключили.

В настоящее время в учебном заведении продолжаются противоэпидемические мероприятия – сам колледж на карантине.

Кроме того, была выявлена группа риска из 84 человек, находившихся в контакте с больной.

По словам Левченко, согласно рекомендациям Минздрава, дети будут под контролем в течение 35 дней с момента выявления случая заболевания. Также будут проведены необходимые биохимические лабораторные анализы.

Также выяснилось, что четверо детей из контактной группы риска находятся в больнице, но у них диагностировали COVID-19 и ОРВИ, а подозрений на гепатит А пока нет.

Директор Броварского центра рассказала, что вакцины от вирусного гепатита А есть только в Винницкой области.

Как заявила начальник отдела здравоохранения Нина Хорошаева, сейчас происходит формирование выездной бригады медиков. В ее состав войдет медсестра, которая возьмет образцы крови у контактных лиц. По результатам анализов крови на печеночные пробы, медики смогут сделать дальнейшие выводы и планировать противоэпидемические меры, добавила она.

В то же время Хорошаева обратила внимание, что для проведения подобных мероприятий нужно получить согласие родителей или тренера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.