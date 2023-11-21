На Київщині виявили випадок захворювання на вірусний гепатит А: що відомо

Захворіла співробітниця Київського обласного спортивного коледжу.

У Броварах Київській області зареєстрували випадок захворювання на вірусний гепатит А. Про це заявила директор Броварської районної філії ДУ «Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Олени Левченко, передає «Трибуна - Бровари».

Зазначається, що захворіла співробітниця Київського обласного спортивного коледжу (Броварського вищого училища фізкультури).

Вона могла заразитися гепатитом А контактно-побутовим шляхом, оскільки «можливість зараження через продукти харчування та воду виключили».

На даний час у навчальному закладі продовжуються протиепідемічні заходи - сам коледж на карантині.

Крім того, було виявлено групу ризику з 84 осіб, які перебували в контакті з хворою.

За словами Левченко, згідно з рекомендаціями МОЗ діти будуть під контролем протягом 35 днів з моменту виявлення випадку захворювання. Також проведуть необхідні біохімічні лабораторні аналізи.

Також з'ясувалося, що четверо дітей із контактної групи ризику перебувають у лікарні, але у них діагностували COVID-19 та ГРВІ, а підозри на гепатит А поки що немає.

Директор Броварського центру розповіла, що вакцини від вірусного гепатиту А зараз є лише у Вінницькій області.

Як заявила начальник відділу охорони здоров'я Ніна Хорошаєва, зараз відбувається формування виїзної бригади медиків. До її складу увійде медсестра, яка візьме зразки крові у контактних осіб. За результатами аналізів крові на печінкові проби, медики зможуть зробити подальші висновки та планувати протиепідемічні заходи, додала вона.

Водночас Хорошаєва звернула увагу, що для проведення подібних заходів потрібно отримати згоду батьків чи тренера.

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