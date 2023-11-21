Регистрация РРО или ПРРО в контролирующем органе: что нужно знать

Подать в контролирующий орган заявление для регистрации РРО можно в электронной или бумажной форме, для регистрации ПРРО – исключительно в электронной форме.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН напомнило главные аспекты регистрации РРО/ПРРО в контролирующем органе.

В ведомстве обращают внимание, что для проведения расчетов предприятие выбирает самостоятельно – РРО или ПРРО он будет применять. Если предпочитает ПРРО, то выбирает самостоятельно – бесплатный ПРРО от ГНС или коммерческий ПРРО.

«Бесплатный ПРРО от ГНС размещен в открытом доступе на соответствующих цифровых платформах скачать можно здесь.

Получить разъяснения по регистрации РРО/ПРРО по другим вопросам, связанным с применением РРО/ПРРО, можно по телефону: 0800501007.

Подать в контролирующий орган заявление для регистрации РРО можно в электронной или бумажной форме, для регистрации ПРРО – исключительно в электронной форме.

Форма заявления для регистрации ПРРО находится здесь», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, нужен ли РРО при продаже корпоративных прав через кассу.

Также мы писали, нужен ли РРО при одновременной торговле товарами и услугами.

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