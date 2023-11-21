Гоструда объясняет, что должна содержать инструкция по охране труда

Инструкция содержит обязательные для соблюдения работниками требований по охране труда при выполнении работ определенного вида.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает об особенностях разработки и применения инструкций по охране труда.

Отмечается, что каждое предприятие обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, а именно: разрабатывает и утверждает положения, инструкции, другие акты по охране труда, действующие в пределах предприятия, и устанавливают правила выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, производственных помещениях и рабочих местах.

Инструкция содержит обязательные для соблюдения работниками требований по охране труда при выполнении работ определенного вида или по определенной профессии.

Инструкции разрабатываются на основе нормативно правовых актов по охране труда, технологической документации предприятия с учетом конкретных условий производства и требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации предприятий - изготовителей оборудования, используемого на этом предприятии.

Утверждаются инструкции работодателем и являются обязательными для соблюдения работниками.

Инструкции должны содержать только те требования по охране труда, соблюдение которых самими работниками обязательно. Нарушение работником этих требований рассматривается работодателем как нарушение нормативно правовых актов по охране труда и актов по охране труда, действующих в пределах предприятия.

Инструкции разрабатываются в соответствии с перечнем инструкций, который составляется службой охраны труда предприятия с участием руководителей подразделений, главных специалистов. Общее руководство разработкой (просмотром) инструкций возлагается на работодателя.

Инструкции должны состоять из следующих разделов:

общие положения;

требования безопасности перед началом работы;

требования безопасности при работе;

требования безопасности по окончанию работы;

требования безопасности в аварийных ситуациях

Инструкции, которые вводятся действие на предприятии, регистрируются службой охраны труда в журнале регистрации инструкций по охране труда на предприятии и выдаются службой охраны труда с регистрацией в соответствующем журнале.

Экземпляры инструкций представляются работникам непосредственными руководителями работ при проведении первичного инструктажа. У каждого руководителя структурного подразделения предприятия должен быть в наличии комплект экземпляров инструкций, необходимых работникам всех профессий и всех видов работ.

Просмотр инструкций проводится не реже одного раза в 5 лет, а для работ с повышенной опасностью или там, где есть потребность в профессиональном отборе, - не реже одного раза в 3 года.

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