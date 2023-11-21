В Киев приехала президент Молдовы Мая Санду, фото

Владимир Зеленский, Елена Зеленская вместе с Маей Санду почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Во вторник, 21 ноября, в Киев с необъявленным визитом прибыла президент Республики Молдова Мая Санду.

В День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и президент Республики Молдова Мая Санду почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Как сообщили в Офисе Президента, они установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Напомним, также сегодня Украину посетил Министр обороны Германии Борис Писториус.

Кроме того, 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин приезжал в Киев.

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