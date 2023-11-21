ВСП продлил срок временного отстранения судьи Броварского горрайонного суда Владимира Сердинского

Судья подозревается в получении 4 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Высший совет правосудия продлил до 20 января 2024 года срок временного отстранения судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Владимира Сердинского от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает ВСП.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно высказывании должностным лицом, занимающим ответственное положение, просьба предоставить неправомерную выгоду для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, предоставленной власти и служебного положения и получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах предоставляющего неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной власти и служебного положения.

5 октября Высший совет правосудия дал согласие на содержание его под стражей.

9 октября Высший совет правосудия до 27 ноября отстранил судью Броварского горрайонного суда Киевской области от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Обстоятельства, которые явились основанием для временного отстранения судьи от осуществления правосудия, продолжают существовать.

Добавим, что завершено следствие по делу в отношении судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Владимира Сердинского, подозреваемого в получении 4 тысяч долларов взятки.

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