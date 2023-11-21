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Мужчина просил уменьшить размер алиментов на ребенка, потому что у него выросли доходы: что решил суд

14:56, 21 ноября 2023
Мужчина заявил, что сейчас у него очень высокий доход, поэтому размер алиментов, которые с него взимают, в разы превышает реальные потребности ребенка.
Мужчина просил уменьшить размер алиментов на ребенка, потому что у него выросли доходы: что решил суд
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В Хмельницкой области в суд обратился мужчина, который просил уменьшить размер алиментов, которые с него взимают в пользу экс-жены на содержание их дочери, – с 1/4 до 1/18 части всех видов заработка (дохода), но не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Отмечается, что мужчина объяснил, что сейчас он имеет очень высокий доход, поэтому размер взыскиваемых с него алиментов в разы превышает реальные потребности ребенка. По законодательству прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет составляет 2833 грн, что считается достаточным для обеспечения нормальной жизни и развития ребенка, а с него в феврале 2023 года взыскали сумму, в десять раз превышающую этот прожиточный минимум.

К тому же сказал, что мать ребенка отказывается предоставлять отчет об использовании денег. В то время как ее имущественное положение после решения о взыскании с него алиментов значительно улучшилось: она зарегистрировала право собственности на квартиру и два автомобиля.

Также просил учесть, что он создал новую семью, с которой проживает в съемной квартире, и имеет на содержании отца с инвалидностью.

Каменец-Подольский горрайонный суд в удовлетворении иска отказал. С просьбой отменить это решение и удовлетворить его исковые требования, мужчина обратился в апелляционный суд.

Однако коллегия судей ХАС констатировала: суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истец не подтвердил надлежащими и допустимыми доказательствами ухудшения своего имущественного положения.

Так судом установлено, что его жена трудоустроена и получает денежное обеспечение. При этом сам апеллянт в иске указал о значительном увеличении его денежного довольствия, то есть фактически об улучшении имущественного положения, а расходы на аренду жилья не являются существенно отягчающими имущественное состояние апеллянта с учетом размера его денежного довольствия и доходов его жены», – отметил апелляционный суд.

Также ХАС обратил внимание, что в материалах дела нет доказательств необходимости отца апеллянта в уходе и лечении, и доказательств того, что мать ребенка тратила алименты не по целевому назначению.

Коллегия судей отметила, что местный суд исследовал расходы женщины в период поступления алиментов и установил, что она тратила деньги на нужды ребенка: обучение, развитие способностей, изучение иностранных языков, отдых и лечение.

Апелляционный суд отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил без изменений решение Каменец-Подольского горрайонного суда.

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