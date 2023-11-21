Чоловік просив зменшити розмір аліментів на дитину, бо у нього зросли доходи: що вирішив суд

Чоловік заявив, що наразі він має дуже високий дохід, тому розмір аліментів, які з нього стягують, у рази перевищує реальні потреби дитини.

На Хмельниччині до суду звернувся чоловік, який просив зменшити розмір аліментів, які з нього стягують на користь ексдружини на утримання їхньої доньки, – з 1/4 до 1/18 частини усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Зазначається, що чоловік пояснив, що наразі він має дуже високий дохід, тому розмір аліментів, які з нього стягують, у рази перевищує реальні потреби дитини. За законодавством прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років становить 2833 грн, що вважається достатнім для забезпечення нормального життя і розвитку дитини, а з нього у лютому 2023 року стягнули суму, яка у десять разів перевищує цей прожитковий мінімум.

До того ж сказав, що мати дитини відмовляється надавати звіт про використання грошей. Тоді як її майновий стан після рішення про стягнення з нього аліментів значно покращився: вона зареєструвала право власності на квартиру та два автомобілі.

Також просив врахувати, що він створив нову сім`ю, з якою мешкає в орендованій квартирі, та має на утриманні батька з інвалідністю.

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд у задоволення позову відмовив. З проханням скасувати це рішення й задовольнити його позовні вимоги чоловік звернувся до апеляційного суду.

Проте колегія суддів ХАС констатувала: суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що позивач не підтвердив належними та допустимими доказами погіршення свого майнового стану.

«Так судом встановлено, що його дружина працевлаштована та отримує грошове забезпечення. При цьому сам апелянт в позові вказав про значне збільшення його грошового забезпечення, тобто фактично про покращення майнового стану, а видатки на оренду житла не є такими, що суттєво обтяжують майновий стан апелянта з врахуванням розміру його грошового забезпечення та доходів його дружини», – зазначив апеляційний суд.

Також ХАС звернув увагу, що у матеріалах справи немає доказів щодо потреби батька апелянта у догляді й лікуванні, та доказів того, що мати дитини витрачала аліменти не за цільовим призначенням.

Колегія суддів зауважила, що місцевий суд дослідив витрати жінки у період надходження аліментів й установив, що вона витрачала гроші на потреби дитини: навчання, розвиток здібностей, вивчення іноземних мов, відпочинок та лікування.

Відтак апеляційний суд відхилив доводи апеляційної скарги й залишив без змін рішення Кам`янець-Подільського міськрайонного суду.

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