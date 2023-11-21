На Вінниччині викрили настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв терористів «днр»

За даними СБУ, він намагався дискредитувати українських військових та виправдовував тимчасову окупацію територій.

Фото: СБУ

На Вінниччині викрили настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію рф та виправдовував тимчасову окупацію частини України. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, він у власному Телеграм-каналі писав про «громадянську війну» в Україні та вихваляв терористів так званої «днр» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу».



Також він намагався дискредитувати ЗСУ та ображав релігійні почуття представників різних конфесій.



Для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів рф, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви.



Крім того, він розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.



При обшуках за місцем проживання клірика знайшли мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь рф.



Клірику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).



Священник переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали Наразі він знаходиться під вартою.

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