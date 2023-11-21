Україна планує провести переговори з Польщею та Єврокомісією щодо блокади кордону

Блокування може вплинути на критично важливі поставки енергоресурсів для України.

Україна планує цього тижня провести переговори з Польщею та Єврокомісією стосовно блокування польськими далекобійниками українських вантажівок на кордоні. Про це повідомляє Reuters.

«Цього тижня ми сподіваємося провести переговори в тристоронньому форматі», – заявив торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, блокування може вплинути на критично важливі поставки енергоресурсів для України. Найбільшою мірою це стосується скрапленого газу, меншою – бензину й дизельного пального. Також постраждав імпорт з країн Балтії, а не лише з Польщі.

Качка назвав це «передкризовою ситуацією».

За його словами, Україна готова обговорити додаткові правила для поліпшення роботи як українських, так і польських далекобійників.

Нагадаємо, Мініфраструктури створило штаб допомоги українським водіям, які понад 10 днів заблоковані на кордоні з Польщею.

Також відомо, що Польща не пропускає навіть гуманітарну допомогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.