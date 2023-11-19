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  1. В Україні

Мініфраструктури створило штаб допомоги українським водіям, які понад 10 днів заблоковані на кордоні з Польщею

16:19, 19 листопада 2023
Ключовим завданням штабу є забезпечити водіїв їжею, питною водою, медикаментами і пальним.
Мініфраструктури створило штаб допомоги українським водіям, які понад 10 днів заблоковані на кордоні з Польщею
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На кордоні України та Польщі створили штаб допомоги українським водіям. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Ключовим завданням штабу є забезпечити водіїв їжею, питною водою, медикаментами і пальним.

«Його ключова задача – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та перебуває на постійному звʼязку з водіями. Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки», – зазначив Кубраков

У Міністерстві нагадали, що українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів, Рави–Руської – понад 10 кілометрів, Краківця – понад 16 кілометрів.

За кожним із трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та перебуває на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки: +38-(067)-120-04-83.

За словами віцепрем’єра, на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду й необхідні ліки.

Додаткові потреби можна вказати через гугл-форму.

Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

Працюватиме штаб, поки кордон не буде розблокований і стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

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