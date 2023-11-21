Зеленський: рф в рамках операції «Майдан-3» збирається до кінця 2023 року змінити владу в Україні

Президент зазначив, що рф для цього готова використовувати будь-які доступні їм інструменти.

Фото: ОП

росія все ще хоче змінити владу в Україні і навіть вигадала операцію під назвою "Майдан-3". Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun.

Президент розповів, що, за наявними даними, планує до кінця 2023 року змінити владу в Україні.

"Використовуючи будь-які доступні їм інструменти. Вони вже навіть вибрали назву для операції. Але, як ви бачите самі, ми можемо жити із цим", - сказав Зеленський.

Зеленський також розповів, що на нього готувалося вже багато замахів. Почалося все із 24 лютого 2022 року. Подальші спроби замаху вже не сприймалися так гостро, сказав Зеленський, порівнявши те, що відбувається зі ставленням до ковіда.

Нагадаємо, що Зеленський раніше розповідав, що рф прагне спровокувати внутрішній розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни.

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