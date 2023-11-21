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  1. Суд інфо

П’ятьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

11:57, 21 листопада 2023
У ВККС також повідомили, одну суддю визнано такою, що не відповідає займаній посаді.
П’ятьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС
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У понеділок, 20 листопада, на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання восьми суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний  сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Яценко Ганна Миколаївна - Лисянський районний суд Черкаської області -  відкладено розгляд питання

Чорна Олена Володимирівна - Покровський районний суд Дніпропетровської області – 713 балів - відповідає займаній посаді

Коваленко Наталія Вікторівна - Лисичанський міський суд Луганської області – 700 балів - відповідає займаній посаді

Дудіков Андрій Володимирович - Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 768,75 балів - відповідає займаній посаді

Завіновська Алла Павлівна - Розівський районний суд Запорізької області - 750,375 балів - відповідає займаній посаді

Данилів Софія Вікторівна - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області - 811,5 балів - відповідає займаній посаді

Сенаторов Володимир Анатолійович - Мар’їнський районний суд Донецької області - відкладено розгляд питання

Яненко Галина Миколаївна - Великоновосілківський районний суд Донецької області - 606,375 балів - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення з посади судді.

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