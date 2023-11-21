Пять судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В ВККС также сообщили, одна судья признана такой, что не соответствующей занимаемой должности.

В понедельник, 20 ноября, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Яценко Анна Николаевна - Лысянский районный суд Черкасской области - отложено рассмотрение вопроса

Чорна Елена Владимировна - Покровский районный суд Днепропетровской области - 713 баллов - отвечает занимаемой должности

Коваленко Наталья Викторовна - Лисичанский городской суд Луганской области - 700 баллов - отвечает занимаемой должности

Дудиков Андрей Владимирович – Терновский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – 768,75 баллов – соответствует занимаемой должности

Завиновская Алла Павловна – Розовский районный суд Запорожской области – 750,375 баллов – соответствует занимаемой должности

Данылив София Викторовна – Красноармейский горрайонный суд Донецкой области – 811,5 баллов – соответствует занимаемой должности

Сенаторов Владимир Анатольевич – Марьинский районный суд Донецкой области – отложено рассмотрение вопроса

Яненко Галина Николаевна – Великоновоселковский районный суд Донецкой области – 606,375 баллов – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об освобождении от должности судьи

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