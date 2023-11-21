Зеленский: рф в рамках операции «Майдан-3» собирается до конца 2023 года сменить власть в Украине

Президент отметил, что рф для этого готова использовать любые доступные им инструменты.

Фото: ОП

россия все еще хочет сменить власть в Украине и даже придумала операцию под названием "Майдан-3". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью The Sun.

Президент рассказал, что, по имеющимся данным, рфпланирует до конца 2023 года сменить власть в Украине.

"Используя любые доступные им средства». Они уже даже выбрали название для операции. Но, как вы видите сами, мы можем жить с этим", — сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что на него готовилось уже много покурашений. Началось все с 24 февраля 2022 года. Дальнейшие попытки покушения уже не воспринимались так остро, сказал Зеленский, сравнив происходящее с отношением к ковиду.

Напомним, что Зеленский ранее рассказывал, что рф стремится спровоцировать внутренний раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны.

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