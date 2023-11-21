Украина планирует провести переговоры с Польшей и Еврокомиссией по поводу блокады границы

Блокировка может повлиять на критически важные поставки энергоресурсов для Украины.

Украина планирует на этой неделе провести переговоры с Польшей и Еврокомиссией по блокированию польскими дальнобойщиками украинских грузовиков на границе. Об этом сообщает Reuters.

«На этой неделе мы надеемся провести переговоры в трехстороннем формате», - заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, блокировка может повлиять на критически важные поставки энергоресурсов для Украины. В большей степени это касается сжиженного газа, в меньшей – бензина и дизельного горючего. Также пострадал импорт из стран Балтии, а не только из Польши.

Качка назвал это «предкризисной ситуацией».

По его словам, Украина готова обсудить дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков.

Напомним, Минифраструктуры создало штаб помощи украинским водителям, которые более 10 дней заблокированы на границе с Польшей.

Также известно, что Польша не пропускает даже гуманитарную помощь.

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