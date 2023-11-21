В Винницкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который восхвалял террористов «днр»

По данным СБУ, он пытался дискредитировать украинских военных и оправдывал временную оккупацию территорий.

Фото: СБУ

В Винницкой области разоблачили настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию рф и оправдывал временную оккупацию части Украины. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, он в своем Телеграм-канале писал о «гражданской войне» в Украине и восхвалял террористов так называемой «днр» Александра Захарченко, «Гиви» и «Моторолу».

Также он пытался дискредитировать ВСУ и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий.

Для подготовки деструктивного контента использовал публикации пропагандистских интернет-ресурсов рф, в том числе официальный сайт русской православной церкви.

Кроме того, он распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.

При обысках по месту жительства у него нашли мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

Клирику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Священник скрывался от правосудия на территории нескольких областей Украины, но правоохранители установили его местонахождение и задержали. В настоящее время он находится под стражей.

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