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У 2024 році зросте розмір виплат на дітей: що слід знати

19:43, 19 листопада 2023
Підвищення прожиткового мінімуму сприятиме соціальній підтримці сімей з дітьми та забезпечить підвищення у 2024 році розміру державної соціальної допомоги, який залежить від прожиткового мінімуму.
У 2024 році зросте розмір виплат на дітей: що слід знати
Фото: molbuk.ua
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В Україні сім’ї отримують грошову допомогу при народженні дитини. На даний момент ця сума становить 41 280 гривень. Наступного року завдяки підвищенню прожиткового мінімуму розмір деякої державної соціальної допомоги зросте. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в коментарі ТСН.

Прожитковий мінімум для дітей

Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюється за кошти державного бюджету. На сьогодні установлено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у розмірі 2 272 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

У проєкті закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» заплановане підвищення лише прожиткового мінімуму на наступний рік. Передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років – 2 563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн.

Підвищення прожиткового мінімуму сприятиме соціальній підтримці сімей з дітьми та забезпечить підвищення у 2024 році розміру державної соціальної допомоги, який залежить від прожиткового мінімуму.

Виплати у разі народження (усиновлення) дитини

На сьогодні Законом №2811 розмір допомоги у разі народження (усиновлення) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї.

Одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми допомоги – протягом наступних 36 місяців рівними частинами, по 860 грн.

На 2024 рік підвищення виплати при народженні дитини не заплановане. Адже суму встановлено законом, і вона не залежить від розміру прожиткового мінімуму.

«Пакунок малюка» або грошова компенсація

Батьки новонароджених дітей мають право отримати одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» або грошову компенсацію його вартості. «Пакунок малюка» надається на кожну новонароджену дитину.

Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги на одну дитину становить три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років. Станом на листопад 2023 року – 6 816 грн.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

В Україні передбачено надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам (зокрема неповнолітнім), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

  • жінкам із числа військовослужбовців; 
  • жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; 
  • жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні; 
  • студенткам; 
  • жінкам, які не працюють;
  • жінкам, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. 

Така допомога надається: 

  • жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби – у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;
  • жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу.
  • жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні – у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги з безробіття;
  • аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – у розмірі місячної стипендії.

Жінкам, які не працюють, та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності, – у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Допомога одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. 

Максимальний розмір допомоги становить: 

  • На дітей віком до 6 років – 2 272 грн;
  • На дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

Виплати аліментів на дитину

Тимчасова допомога надається дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання (перебування) невідоме.

На сьогодні розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги.

Максимальний розмір такої допомоги становить: 

  • Для дітей віком до 6 років – 2 272 грн;
  • Для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

Виплати на дітей ВПО

Допомога надається на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та яка подала відповідну заяву включно до 30 квітня 2022 року.

Зокрема, для дітей розмір такої допомоги становить 3 000 грн.

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