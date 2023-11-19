Україна — Італія: коли дивитись вирішальний матч кваліфікації Євро-2024

У рамках заключного матчу кваліфікації Євро-2024 з футболу збірна України прийматиме команду Італії 20 листопада.

У понеділок, 20 листопада, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Італії. Гра пройде у місті Леверкузен на стадіоні БайАрена.

Для обох команд це буде визначальний матч відбору до чемпіонату Європи-2024, оскільки вони мають однакову кількість залікових балів (по 13) та претендують лише на одну перепустку на міжнародний форум.

Українці та італійці вже зустрічались у рамках поточного відбіркового циклу — «Скуадра Адзурра» перемогла з рахунком 2:1.

Так, у прямому ефірі матч покажуть регіональні телеканали «Суспільного». У мережі гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Аудіотрансляція проходитиме в ефірі радіо «Промінь».

Україна – Італія

Кваліфікація Євро-2024, група C

Понеділок, 20 листопада, Леверкузен, стадіон «БайАрена», 21:45

Трансляція: регіональні канали «Суспільного», MEGOGO, Volia TV, радіо «Промінь»

Арбітр: Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Орієнтовні склади:

Україна: Трубін, Конопля, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Степаненко, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Довбик.

Італія: Доннарумма, Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко, Жоржиньо, Барелла, Фраттезі, Берарді, Распадорі, К'єза.

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