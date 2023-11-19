Украина — Италия: когда смотреть решающий матч квалификации Евро-2024

В понедельник, 20 ноября, состоится матч квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Италии. Игра пройдет в Леверкузен на стадионе БайАрена.
Для обеих команд это будет определяющий матч отбора к чемпионату Европы-2024, поскольку они имеют одинаковое количество зачетных баллов (по 13) и претендуют только на один пропуск на международный форум.
Украинцы и итальянцы уже встречались в рамках текущего отборочного цикла – «Скуадра Адзурра» победила со счетом 2:1.
Так, в прямом эфире матч покажут региональные телеканалы «Суспільного». В сети игру будут транслировать медиасервис MEGOGO и платформа Volia TV. Аудиотрансляция будет проходить в эфире радио «Луч».
Украина – Италия
Квалификация Евро-2024, группа C
Понедельник, 20 ноября, Леверкузен, «стадион БайАрена», 21:45
Трансляция: региональные каналы «Суспільного», MEGOGO, Volia TV, радио «Луч»
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Ориентировочные составы:
Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Довбык.
Италия: Доннарумма, Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо, Барелла, Фраттези, Берарди, Распадори, Кьеза.
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