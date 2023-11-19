В Киеве мужчина разбил терминал, потому что тот «ложно перевел деньги на ВСУ»: хулигана оштрафовали на 51 гривну

В Киеве мужчина разбил терминал «ПриватБанка», потому что тот «ложно перевел деньги на помощь Вооруженным силам Украины». Об этом стало известно из решения Голосеевского районного суда города Киева.
Как говорится в решении, мужчина был задержан, когда он начал бить руками и ногами по терминалу на станции метро «Выдубичи».
В суде мужчина заявил, что посылал деньги знакомому, а их отправили на помощь ВСУ, что вызвало приступ гнева.
Установлено, что подсудимый был пьян. В результате суд оштрафовал нарушителя на 51 гривну.
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