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  1. Общество

Какой размер больничных предусмотрен для лиц со стажем более 8 лет

14:39, 19 ноября 2023
Размер помощи по временной нетрудоспособности застрахованных лиц зависит от страхового стажа.
Какой размер больничных предусмотрен для лиц со стажем более 8 лет
Изображение: freepik.com
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В Пенсионном фонде пояснили, что размер помощи по временной нетрудоспособности застрахованных лиц зависит от страхового стажа и выплачивается как:

  • 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам со страховым стажем до 3 лет;
  • 60% – застрахованным лицам со страховым стажем от 3 до 5 лет;
  • 70% – застрахованным лицам со страховым стажем от 5 до 8 лет;
  • 100% – застрахованным лицам со страховым стажем более 8 лет;

В то же время 100% средней заработной платы (дохода) также выплачивается:

– застрахованным лицам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

– одному из родителей или лицу, которое их заменяет, которые ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

– ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

– лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

– донорам, имеющим право на льготу;

– лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».

Работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сіті, являющимся застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы.

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