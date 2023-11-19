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  1. В Украине

В Минобороны возьмутся за несправедливость с боевыми выплатами военным

14:20, 19 ноября 2023
Заместитель министра обороны рассказал, что известны о случаях, когда боевые выплаты получают лица, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий.
В Минобороны возьмутся за несправедливость с боевыми выплатами военным
Источник фото: Виталий Соленый / АрміяInform
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В Минобороны рассказали, что известно о случаях, когда боевые выплаты получают лица, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые делают вид службы на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

«Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые делают вид службы на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически», - рассказал Юрий Джигир.

Такие поступки, по его словам, значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств. Они разрушают базовую конструкцию в социальном договоре нашего государства, отметил он.

«Справедливость этих выплат должна быть безоговорочной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации. Потому что это больше, чем деньги. Ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задачи – это то, над чем и нужно строить наш железный купол», - подчеркнул Юрий Джигир.

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