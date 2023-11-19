У Міноборони візьмуться за несправедливість з бойовими виплатами військовим

Заступник міністра оборони розповів, що відомо про випадки, коли бойові виплати отримують особи, чия робота не має нічого спільного із перебуванням у зоні бойових дій.

Джерело фото: Віталій Солоний / АрміяInform

У Міноборони розповіли, що відомо про випадки, коли бойові виплати отримують особи, чия робота не має нічого спільного з перебуванням в зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично

Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

«Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням в зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично», - розповів Юрій Джигир.

Такі вчинки, за його словами, є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів. Вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі нашої держави, зазначив він.

«Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання – це те, над чим і треба будувати наш залізний купол», - наголосив Юрій Джигир.

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