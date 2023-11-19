Гітару фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна продали на аукціоні за майже $1,6 млн

Курт Кобейн грав на небесно-блакитній Fender Mustang для лівші під час туру гурту.

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Гітару фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна, якою він користувався під час свого останнього туру, продали на аукціоні Julien's Auctions за $1 587 500.

Про це сказано на сторінці аукціонного дому, пише «Укрінформ».

Курт Кобейн грав на небесно-блакитній Fender Mustang для лівші під час туру гурту.

«Nirvana зіграла свій останній концерт 1 березня 1994 року в Мюнхені, Німеччина, і всі наявні записи концерту підтверджують, що Кобейн грав на цій гітарі того вечора», - сказав аукціонний дім.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julien's Auctions (@juliens_auctions)

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