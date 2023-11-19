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В Антарктиді вперше приземлився пасажирський Boeing 787, відео

13:22, 19 листопада 2023
На борту літака була команда з 45 осіб - дослідники й співробітники Норвезького полярного інституту, та 12 тонн дослідницького обладнання.
В Антарктиді вперше приземлився пасажирський Boeing 787, відео
Скріншот із відео
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Пасажирський літак типу Boeing 787, здатний перевозити 300 людей, вперше приземлився в Антарктиді.

Про це пише «Sky News».

На борту літака була команда з 45 осіб - дослідники й співробітники Норвезького полярного інституту, та 12 тонн дослідницького обладнання.

Посадка Boeing 787 Dreamliner була здійснена на аеродромі Тролл - це смуга з блакитного льоду завдовжки 3 000 метрів. Він працює лише з жовтня по березень.

Дослідники заявили, що щороку організовують на континент рейси за допомогою до 10 літаків різного розміру, але можливість літати набагато більшими літаками може зменшити кількість необхідних поїздок.

Інститут зосереджується на покращенні логістики для стимулювання своїх досліджень.

У своїй заяві Norse Atlantic Airways, авіакомпанія, яка організувала цей рейс, наголосила, що для компанії «велика честь» бути частиною цієї поїздки.

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