У ГУР спростували брехню про перехід українського пілота на бік окупантів

Пропагандисти поширили чергову брехню.

Джерело фото: gur.gov.ua

У Головному управлінні розвідки Міноборони спростували повідомлення російських пропагандистів, які поширили дезінформацію про нібито переліт чинного пілота ЗСУ до росіян.

Цю інформацію спростував представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Українській правді».

«Це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція - ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою», - сказав він.

УП з посиланням на свої джерела пише, що усі пілоти Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ перебувають на місцях.

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