Штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу

Штат видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, де ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Американський штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, де ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

«Штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні», - повідомила посол.

Оксана Маркарова подякувала губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною, а також команді Генерального консульства України в Нью-Йорку та українській громаді за активну роботу.

За словами посла, церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору у Вашингтоні відбудеться 25 листопада.

Джерело фото: facebook.com/oksana.markarova

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