Штат Нью-Йорк подтвердил признание Голодомора геноцидом украинского народа

Штат издал прокламацию по случаю 90-й годовщины Голодомора, где еще раз отметил на признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Источник фото: armyinform.com.ua

Американский штат Нью-Йорк издал прокламацию по случаю 90-й годовщины Голодомора, где еще раз отметил признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.

«Штат Нью-Йорк издал прокламацию по случаю 90-й годовщины Голодомора, в которой еще раз отметил на признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде в Украине», - сообщила посол.

Оксана Маркарова поблагодарила губернатора штата Нью-Йорк Кэти Гокул за солидарность с Украиной, а также команду Генерального консульства Украины в Нью-Йорке и украинскую общину за активную работу.

По словам посла, церемония памяти жертв Голодомора в Вашингтоне состоится 25 ноября.

Источник фото: facebook.com/oksana.markarova

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