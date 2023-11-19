Премьера Эстонии Каю Каллас переизбрали на должность лидера правящей партии

Выборы проходили с помощью электронного голосования с 9 по 16 ноября.

Источник фото: Siim Lõvi/ERR

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас переизбрали на должность лидера правящей Партии реформ. Об этом сообщает «ERR».

Как отмечается, 18 ноября в Эстонской академии музыки и театра в Таллинне прошел съезд Партии реформ, на котором избирали главу и членов правления политической силы.

За место в правлении политической силы боролись 35 человек, но на должность главы партии была выдвинута кандидатура только премьер-министра Каи Каллас.

Каллас набрала 636 голосов. В выборах главы Партии реформ принял участие 931 член политсилы.

Выборы проходили с помощью электронного голосования с 9 по 16 ноября.

В правление Партии реформ входят 17 членов, включая главу партии.

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