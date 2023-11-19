Прем'єрку Естонії Каю Каллас переобрали на посаду лідера правлячої партії

Прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас переобрали на посаду лідера правлячої Партії реформ. Про це повідомляє «ERR».
Як зазначається, 18 листопада в Естонській академії музики та театру в Таллінні пройшов з'їзд Партії реформ, на якому обирали голову та членів правління політичної сили.
За місце у правлінні політичної сили боролися 35 осіб, але на посаду голови партії було висунуто кандидатуру лише прем'єр-міністерки Каї Каллас.
Каллас набрала 636 голосів. У виборах голови Партії реформ взяв участь 931 член політсили.
Вибори проходили за допомогою електронного голосування з 9 до 16 листопада.
До правління Партії реформ входять 17 членів, включаючи голову партії.
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