Прем'єрку Естонії Каю Каллас переобрали на посаду лідера правлячої партії

Вибори проходили за допомогою електронного голосування з 9 до 16 листопада.

Джерело фото: Siim Lõvi/ERR

Прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас переобрали на посаду лідера правлячої Партії реформ. Про це повідомляє «ERR».

Як зазначається, 18 листопада в Естонській академії музики та театру в Таллінні пройшов з'їзд Партії реформ, на якому обирали голову та членів правління політичної сили.

За місце у правлінні політичної сили боролися 35 осіб, але на посаду голови партії було висунуто кандидатуру лише прем'єр-міністерки Каї Каллас.

Каллас набрала 636 голосів. У виборах голови Партії реформ взяв участь 931 член політсили.

Вибори проходили за допомогою електронного голосування з 9 до 16 листопада.

До правління Партії реформ входять 17 членів, включаючи голову партії.

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