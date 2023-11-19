Чи всі державні та комунальні медзаклади надають допомогу безкоштовно: у НСЗУ розвінчали міф

Надають безоплатно медичну допомогу за Програмою медичних гарантій заклади за договором із НСЗУ.

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У Національній службі здоров'я України пишуть, що часто можна прочитати у соцмережах міф про те, ніби в лікарнях потрібно платити за будь-яку медичну допомогу або зворотній бік цього міфу: ніби всі державні лікарні мають надавати медичну допомогу безоплатно.

У НСЗУ пояснили, що не так із цим твердженням.

Так, варто розрізняти заклади охорони здоров’я державні та комунальні. Комунальні – майже всі працюють за договорами з Національною службою здоров’я. Натомість державні медзаклади не всі уклали договір із Нацслужбою здоров'я.

Надають безоплатно медичну допомогу за Програмою медичних гарантій заклади за договором із НСЗУ.

Уся інформація про законтрактовані заклади, послуги, які вони надають, та сплачені за це суми, – відкрита й публікується на сайті НСЗУ.

На дашборді Нацслужби здоров'я є перелік усіх лікарень будь-якої форми власності, які мають договір із НСЗУ. Медичні послуги, які оплачує НСЗУ, – безоплатні для пацієнтів.

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