Названо переможницю конкурсу «Міс Всесвіт-2023», фото

У ніч з 18 на 19 листопада у Сальвадорі відбувся грандіозний фінал «Міс Всесвіт-2023». За головну корону конкурсу змагалися 20 фіналісток. Зрештою отримати статус переможниці вдалося представниці Нікарагуа Шейнніс Паласіос.
Також у трійці лідерів опинилися конкурсантки з Таїланду та Австралії. Вони стали першою та другою віцеміс відповідно.
Корону представниці Нікарагуа вручала минулорічна переможниця, яка представляла США, Р'Боні Габріель.
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