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Названо переможницю конкурсу «Міс Всесвіт-2023», фото

10:38, 19 листопада 2023
Перемогу здобула 23-річна представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос.
Названо переможницю конкурсу «Міс Всесвіт-2023», фото
Джерело фото: Getty Images
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У ніч з 18 на 19 листопада у Сальвадорі відбувся грандіозний фінал «Міс Всесвіт-2023». За головну корону конкурсу змагалися 20 фіналісток. Зрештою отримати статус переможниці вдалося представниці Нікарагуа Шейнніс Паласіос.

Також у трійці лідерів опинилися конкурсантки з Таїланду та Австралії. Вони стали першою та другою віцеміс відповідно.

Корону представниці Нікарагуа вручала минулорічна переможниця, яка представляла США, Р'Боні Габріель.

 
 
 
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Допис, поширений Miss Nicaragua (@missnicaraguaof)

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