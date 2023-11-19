Названо переможницю конкурсу «Міс Всесвіт-2023», фото

Перемогу здобула 23-річна представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос.

Джерело фото: Getty Images

У ніч з 18 на 19 листопада у Сальвадорі відбувся грандіозний фінал «Міс Всесвіт-2023». За головну корону конкурсу змагалися 20 фіналісток. Зрештою отримати статус переможниці вдалося представниці Нікарагуа Шейнніс Паласіос.

Також у трійці лідерів опинилися конкурсантки з Таїланду та Австралії. Вони стали першою та другою віцеміс відповідно.

Корону представниці Нікарагуа вручала минулорічна переможниця, яка представляла США, Р'Боні Габріель.

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