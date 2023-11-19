Рятувальники винесли з палаючого будинку в Києві цуценя та кошеня, фото

Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували тварин, яких передали власниці.

У Голосіївському районі Києва під час пожежі у приватному будинку бійці ДСНС врятували цуценя та кошеня.

Як розповіли у ДСНС, подія трапилася у суботу, 18 листопада. Ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу.

Прибувши на місце о 18:12, рятувальники встановили, що загоряння сталося у одноповерховому приватному будинку. Пожежу було ліквідовано о 18:58.

Під час ліквідації врятували кошеня та цуценя, яких передали власниці.

На щастя, ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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