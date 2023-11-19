Нічна атака дронів з півночі: знищено 15 шахедів

Було зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

У ніч на 19 листопада окупанти атакували з півночі (Курська область - рф) ударними БпЛА типу «Shahed». Було знищено 15 дронів над Київською, Полтавською та Черкаською областями. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Там зазначили, що загалом було зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

«Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131"», - сказано у повідомленні.

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