Ночная атака дронов с севера: уничтожено 15 шахедов

Было зафиксировано пуски 20 ударных беспилотников.

В ночь на 19 ноября оккупанты атаковали с севера (Курская область – рф) ударными БпЛА типа «Shahed». Было уничтожено 15 дронов над Киевской, Полтавской и Черкасской областями. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Там отметили, что в общей сложности было зафиксировано пуски 20 ударных беспилотников.

«Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131"», - говорится в сообщении.

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