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Спасатели вынесли из горящего дома в Киеве щенка и котенка, фото

10:19, 19 ноября 2023
Во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли животных, которых передали владелице.
Спасатели вынесли из горящего дома в Киеве щенка и котенка, фото
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В Голосеевском районе Киева во время пожара в частном доме бойцы ГСЧС спасли щенка и котенка.

Как рассказали в ГСЧС, событие произошло в субботу, 18 ноября. Вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре.

  Прибыв на место в 18:12, спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном частном доме. Пожар был ликвидирован в 18.58.

Во время ликвидации спасли котенка и щенка, которых передали владелице.

К счастью, никто не пострадал. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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